Como previsto, chove forte em Aquidauana

Chuva na região / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Como previsto pela meteorologia, chuvas intensas atingem Aquidauana na tarde desta terça-feira, dia 16. Mato Grosso do Sul permanece em alerta devido à previsão de chuvas intensas nas próximas horas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta, destacando a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm ao dia, acompanhadas por ventos de 60 a 100 km/h. Essas condições aumentam o risco de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta para a instabilidade em Aquidauana, com previsão de chuvas de intensidade variada, incluindo tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As regiões Centro, Sul, Sudeste e Oeste do Estado podem ser as mais afetadas, podendo acumular mais de 50 mm de chuva em 24 horas. Esses eventos são influenciados por um ciclone extratropical sobre a Argentina, que provoca uma frente fria em Mato Grosso do Sul.

Recomendações

O Inmet emitiu recomendações à população, orientando-a a evitar abrigar-se debaixo de árvores, estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.

Em caso de emergência ou para mais informações, a Defesa Civil está disponível no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros no 193.