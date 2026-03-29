ComoÃ§Ã£o marca despedida do engenheiro LaÃ©rcio Chaves

Sob forte comoção, familiares, amigos e conhecidos se reuniram na manhã deste domingo (29) no Memorial Jardim das Palmeiras para se despedir do Engenheiro Eletricista Laércio Araújo Chaves, de 63 anos. Respeitado por sua trajetória profissional e pessoal, Laércio foi lembrado com carinho por todos que compareceram para prestar as últimas homenagens.

O engenheiro faleceu na manhã de sábado (28), após um grave acidente na rodovia MS-080, em Rochedo. Ele conduzia um Fiat Mobi e seguia viagem acompanhado de um amigo, integrando um comboio com outros veículos que seguiam para uma pescaria no final de semana.

O acidente envolveu uma colisão frontal com um Fiat Palio Weekend Adventure, ocupado por um casal e uma criança, que trafegavam no sentido contrário. De acordo com relatos de pessoas que seguiam no comboio e prestaram os primeiros socorros, o outro veículo poderia ter desviado de um buraco na pista, ocasionando a batida — informação que ainda não foi confirmada oficialmente. Há também a possibilidade de que um declínio na rodovia tenha contribuído para o ocorrido, cuja dinâmica será apurada pelas autoridades.

Com o impacto, os veículos ficaram bastante danificados. O Palio permaneceu no meio da pista, completamente destruído, enquanto o Mobi foi parar às margens da rodovia, em meio à vegetação. Um dos ocupantes do outro veículo ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. Segundo relatos, o airbag ajudou a proteger o passageiro do Mobi. Laércio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu cerca de 30 minutos após o impacto.

Ao todo, quatro pessoas foram socorridas. Houve ainda um princípio de incêndio em um dos veículos, controlado pelo Corpo de Bombeiros. O trânsito na MS-080 precisou ser interditado temporariamente, sendo desviado por uma estrada vicinal até a liberação da via.

Ex-colaborador da Enersul, Laércio deixa um filho e um legado de dedicação à profissão e à família. Durante a despedida, amigos destacaram sua competência, companheirismo e o respeito que conquistou ao longo dos anos.

A cerimônia foi marcada por emoção e silêncio respeitoso, refletindo a dor da perda e a admiração por uma vida que deixou marcas profundas entre aqueles que conviveram com ele.