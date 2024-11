Comunicado de abandono de emprego

Jornal O Pantaneiro

A empresa MIRALVA GOMES COSTA SILVA E CIA LTDA, localizada em Anastácio, comunica ao trabalhador LAIMIQUER LEANDRO VARELA compareça ao local de trabalho a partir da data de conhecimento deste edital publicado pela empresa, sob pena de extinção do contrato de trabalho. O empregado está ausente do local de trabalho desde 14 de outubro de 2024. Caso não compareça, além da extinção do contrato, estará sujeito ao enquadramento por abandono de emprego, conforme a legislação trabalhista, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).