Comunidades indígenas terão cartão digital para receber cestas alimentares

Divulgação

Com o objetivo de manter os dados atualizados, modernizar e facilitar a entrega de cestas do programa Mais Social, a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) deu início ao recadastramento de indígenas aldeados e ribeirinhos. A partir de agora, haverá um controle digital para garantir a destinação correta dos alimentos.

A partir desta segunda-feira (14), funcionários do programa iniciam esse trabalho em aldeias de Sidrolândia e, ainda nesta semana, em Dois Irmãos do Buriti. De acordo com a secretária Patrícia Cozzolino, as comunidades podem ficar tranquilas, pois os servidores estão realizando o recadastramento devidamente identificados.

“Estamos começando esse recadastramento dentro de um dos pilares do governo, que é de tornar os serviços digitais, modernos e cada vez mais transparentes. É garantir que o alimento chegue a essas pessoas que mais precisam e ter esse controle digital”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

Em uma segunda etapa, os beneficiários recadastrados do programa receberão um cartão com um QR Code para ser usado no momento da retirada da cesta. O do titular será na cor azul. Haverá também os cartões na cor verde, que são de pessoas autorizadas a retirar o alimento caso o titular não esteja presente.

Todos os meses, o Governo de Mato Grosso do Sul entrega cestas para 19.899 famílias em 86 aldeias de 27 municípios. A cesta alimentar conta com arroz, feijão, sal, macarrão, leite em pó, óleo, açúcar, fubá, charque, canjica e erva de tereré.