Concerto gratuito reúne música e atrações culturais na Praça dos Estudantes

Banda Municipal Otávio Mongelli / Arquivo/ O Pantaneiro

O evento contará com participações especiais de Vivianny Vieira, Raffa & Ruan, Gabriel Ferrari e Gilmar Gil, que se juntam à banda para um repertório variado. Além da apresentação musical, o público encontrará barracas com comidas e bebidas típicas, artesanato, Espaço Kids e produtos da agricultura familiar.

Aquidauana terá um fim de tarde dedicado à música e à cultura na próxima quarta-feira, 20 de novembro, quando a Banda Municipal Otávio Mongelli, sob a regência do maestro Isaque Fonseca, apresentará o concerto “O Som que nos Move”. A programação começa às 18h, na Praça dos Estudantes, com entrada franca.

A iniciativa é da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, GETEC e Sala do Empreendedor. O concerto integra ações de incentivo cultural e valorização dos artistas locais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!