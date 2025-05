Concessão avança com obras para ampliar sistema da MS-112

Terceiras faixas, retornos e via marginal trazem mais fluidez e segurança ao tráfego no Leste de MS / Agems

Com o início de obras estruturantes, a concessão da MS-112 e trechos integrados da BR-158 e BR-436 entra em uma nova fase que amplia a capacidade e reforça o papel estratégico do sistema viário no desenvolvimento do Leste de Mato Grosso do Sul.

A partir de agora, além da recuperação de pavimento, construção e modernização de instalações nos primeiros anos de contrato, começam as obras novas previstas no Programa de Exploração Rodoviária (PER) e no contrato de concessão, com a implantação de faixas adicionais e a construção de três novos dispositivos de retorno e dois dispositivos de acessos.