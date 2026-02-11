Concurso 2.971: Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.971 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (10).



A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 12 de fevereiro, é de R$ 55 milhões.



Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56



Na quina, 33 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 65.041,25.



Outras 2.294 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.542,26 cada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!