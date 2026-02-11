Acessibilidade

11 de Fevereiro de 2026 • 15:21

Concurso 2.971: Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões

Seis dezenas sorteadas foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56

Agência Brasil

Publicado em 11/02/2026 às 07:55

Atualizado em 11/02/2026 às 08:23

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.971 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (10).

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 12 de fevereiro, é de R$ 55 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56

Na quina, 33 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 65.041,25.

Outras 2.294 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.542,26 cada.

