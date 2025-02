Concurso de Fantasias de Carnaval em Corumbá oferecerá R$ 70 mil em prêmios

Concurso de momo / Divulgação/ Arquivo PMC

A Prefeitura de Corumbá anunciou um prêmio total de R$ 70 mil para as melhores fantasias do Carnaval 2025 no município. Além disso, a Prefeitura prorrogou o prazo de inscrições para o concurso da Corte do Momo, destinado a eleger os representantes do Carnaval, que agora podem ser feitas até terça-feira (11), até as 13h30.

As inscrições para o concurso da Corte do Momo e o de Fantasias de Carnaval podem ser feitas no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, localizado na Rua Cuiabá, 1181, no Centro. O atendimento ocorre das 08h às 13h30.

O concurso de fantasias, que ocorrerá entre os dias 11 e 24 de fevereiro, contará com duas categorias principais: Originalidade e Luxo. Na categoria Originalidade, os prêmios variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil. Já na categoria Luxo, os valores vão de R$ 4 mil a R$ 8 mil. Ao todo, 10 pessoas serão premiadas.

Além disso, será concedido o prêmio "Hors-Concours", no valor de R$ 5 mil, para quatro carnavalescos que se destacarem no desfile de fantasias, mas que não se enquadrarem nas categorias anteriores.

O concurso visa valorizar a criatividade e o empenho dos participantes, reforçando a tradição e a alegria do Carnaval de Corumbá.