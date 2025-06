Condenados por racismo não poderão se inscrever na OAB

Valter Campanato/Agência Brasil

A relatoria ficou a cargo da conselheira federal Shynaide Mafra Holanda Maia, de Pernambuco, que defendeu que o racismo compromete a idoneidade moral do profissional — um dos requisitos fundamentais para o exercício da advocacia, segundo as normas da OAB.

A iniciativa partiu do presidente da OAB do Piauí, Raimundo Júnior, com apoio do conselheiro federal Ian Cavalcante e da secretária da seccional, Noélia Sampaio. A proposta segue a linha de outras súmulas já editadas pela Ordem em 2019, que impedem a inscrição de condenados por violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTI+.

A nova súmula tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que classificam o racismo como crime grave e vedam acordos de não persecução penal para esse tipo de infração.

Durante a sessão que aprovou a medida, também foram feitas homenagens à piauiense Esperança Garcia — reconhecida como a primeira advogada do Brasil — e a lideranças negras da advocacia atual.

Sem a inscrição na OAB, os formados em direito não podem exercer legalmente a profissão. Atuar como advogado sem registro é considerado exercício ilegal da profissão, conduta punida com multa ou prisão, conforme previsto na Lei de Contravenções Penais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!