07 de Janeiro de 2026 • 14:22

Condutores de MS têm direito a curso de reciclagem presencial e por EAD

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 13:57

O interessado deve realizar a inscrição e o pagamento da guia correspondente dentro do prazo estabelecido / Divulgação/Governo de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passa a ofertar o curso de Reciclagem para Condutores Infratores com novas regras. A principal mudança é a ampliação da carga horária, que passou de 30 para 45 horas/aula, com o objetivo de reforçar a formação e a conscientização dos condutores que tiveram o direito de dirigir suspenso.

Para participar do curso de Reciclagem para Condutores Infratores é necessário que o condutor esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS. Além disso, o interessado deve realizar a inscrição e o pagamento da guia correspondente dentro do prazo estabelecido.

A frequência no curso é obrigatoriamente de 100%. Em caso de ausência, o participante que apresentar atestado médico ou determinação judicial que justifique a falta poderá realizar a reposição da(s) aula(s) sem custos adicionais, seguindo as orientações da coordenação do curso.

O curso será realizado de forma presencial nos dias nos dias 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2026. As aulas ocorrerão das 16h30 às 20h55 nos dias de semana e no sábado das 07h30 às 11h55 e 13h00 às 17h25. As atividades serão no Bloco 19, na Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS, em Campo Grande.

O curso realizado na Capital é presencial. Mas as novas regras também trazem a possibilidade do curso EAD com aulas ao vivo. O processo de avaliação também foi atualizado. O número de questões para aprovação passou de 21 para 20, e as provas, podem ser realizadas na forma escrita ou online.

Com as mudanças, o Detran-MS reforça o compromisso com a educação para o trânsito e a segurança viária, promovendo uma formação mais completa e alinhada às novas diretrizes nacionais, com foco na responsabilidade, na prevenção de infrações e na redução de riscos nas vias.

As inscrições devem ser feitas pelo Portal de Serviços Meu Detran, na aba Educação, opção Cursos Presenciais. O investimento é de R$ 264,65.

