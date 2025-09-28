Conexão Ecológica leva atividades e público à Lagoa Comprida

Evento reuniu trilhas, esportes, música e debates sobre meio ambiente em Aquidauana
Atividade no último sábado / Divulgação
A Lagoa Comprida recebeu no sábado (27) a edição do Conexão Ecológica, que reuniu centenas de pessoas em atividades voltadas à educação ambiental, lazer e integração comunitária.
A programação começou pela manhã, com feira ecológica, visita ao viveiro municipal e trilha guiada pelo bioma pantaneiro, que contou com a participação de estudantes do IFMS, UFMS e escolas estaduais da cidade. O público também pôde participar de aulas de canoagem gratuitas, ministradas em parceria com a equipe da SEMEL e o Clube CRA.
À tarde, as ações ganharam tom de aventura, com atividades como parede de escalada, falsa baiana e rafting, organizadas pelo IFMS e pelo 9° BECmb. A música ficou por conta do cantor Yuki Fontaniva.
O evento teve apoio de diversas instituições, entre elas Polícia Militar Ambiental, Instituto Viva Pantanal, universidades, associações e empresas locais.
Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o Conexão Ecológica reforçou a proposta de aproximar a população das áreas naturais do município, estimulando práticas de lazer e turismo sustentável.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana
Clima
O céu permanecerá com poucas nuvens durante a manhã, tarde e noite
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS