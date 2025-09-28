Conexão Ecológica leva atividades e público à Lagoa Comprida

Atividade no último sábado / Divulgação

A Lagoa Comprida recebeu no sábado (27) a edição do Conexão Ecológica, que reuniu centenas de pessoas em atividades voltadas à educação ambiental, lazer e integração comunitária.

A programação começou pela manhã, com feira ecológica, visita ao viveiro municipal e trilha guiada pelo bioma pantaneiro, que contou com a participação de estudantes do IFMS, UFMS e escolas estaduais da cidade. O público também pôde participar de aulas de canoagem gratuitas, ministradas em parceria com a equipe da SEMEL e o Clube CRA.

À tarde, as ações ganharam tom de aventura, com atividades como parede de escalada, falsa baiana e rafting, organizadas pelo IFMS e pelo 9° BECmb. A música ficou por conta do cantor Yuki Fontaniva.

O evento teve apoio de diversas instituições, entre elas Polícia Militar Ambiental, Instituto Viva Pantanal, universidades, associações e empresas locais.

Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o Conexão Ecológica reforçou a proposta de aproximar a população das áreas naturais do município, estimulando práticas de lazer e turismo sustentável.

