Conexão Inclusiva discute emprego para pessoas com deficiência em MS

A Cidadania, junto à Semadesc, realiza o primeiro colóquio “Conexão Inclusiva” para discutir a empregabilidade de pessoas com deficiência em Mato Grosso do Sul. O evento será no dia 4 de julho, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Com o objetivo de conscientizar, sensibilizar e orientar sobre a importância da inclusão e de combater o capacitismo, o colóquio é aberto a todas as pessoas com deficiência, gestores e empresários, além de instituições que trabalham a pauta.

A programação inclui discussão sobre a diversidade no ambiente de trabalho e a relevância da acessibilidade para acolher e promover o desenvolvimento das pessoas com deficiência no mercado, além do esclarecimento das legislações trabalhistas relacionadas ao recebimento de benefícios, para maior compreensão aos direitos e deveres trabalhistas.