Confira a programação completa do 20º Festival da Guavira de Bonito

Cultivo e manejo de guavira

A ansiedade acabou para os fãs do Festival da Guavira de Bonito. A programação oficial do evento, que acontece entre os dias 21 e 23 de novembro na Praça da Liberdade, foi finalmente divulgada. O festival, que já é tradição no Mato Grosso do Sul, celebra a gastronomia e a cultura local, com a guavira, fruto símbolo do estado, como estrela principal.

Durante os três dias de evento, o público poderá aproveitar uma variedade de atrações, incluindo shows musicais, apresentações culturais e a famosa Cozinha Show, que traz receitas típicas preparadas com a guavira. O grande destaque será o concurso da Maior Guavira, que acontece no último dia do festival, encerrando a programação com um toque especial.

Dia 21 – Quinta-feira

16:00h – Cozinha Show – Chef Jack (Espaço Jack)

17:00h – Cozinha Show – Chef Ana Moura (Sabor à Prova)

19:00h – Apresentação Banda Municipal

19:30h – Apresentação Garoto Cidadão

20:10h – Bolinha

21:30h – Kalu

Dia 22 – Sexta-feira

16:00h – Cozinha Show – Chef Edu Rejala (chez Rejala)

17:00h – Cozinha Show – Chef Jandira Thomasia (Sabor à Prova)

19:00h – Apresentação Garoto Cidadão

19:30h – Festeiros do MS

21:00h – Gilsão e Banda

Dia 23 – Sábado

16:00h – Cozinha Show – Chef Sylvio Trujillo (Bacuri Cozinha Regional) e Chef Graça de Oliveira (Sabor à Prova)

17:00h – Pesagem do concurso de maior guavira.

19:00h – Apresentação de Dança: Companhia de Dança Flor de Camalote (Ladário) e Grupo de Dança Estrelas do Pantanal (Corumbá)

19:30h – Resultado do Concurso Novos Talentos da Gastronomia Bonitense.

20:00h – Premiação Maior Guavira

20:30h – Show Vitor Gregório e Marco Aurélio

Concurso da maior Guavira

Esse ano será realizado às 17h do dia 23 (sábado). A guavira será pesada e observada uma série de fatores pelos fiscais, tais como: a guavira tem que estar DESCONGELADA, não poderá apresentar nenhuma alteração nela como enxerto de água, ou qualquer outra modificação que altere seu estado natural. Os ganhadores serão divulgados após a pesagem, às 20h no palco principal.