Confira a programação da Festa de Nossa Senhora Aparecida em Aquidauana

Três comunidades terão celebrações ao longo da semana
A Santa Missa será celebrada às 6h / Reprodução
A devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será celebrada com uma programação especial em três comunidades de Aquidauana: Camisão, Vila Trindade e Piraputanga, na região da Estrada Parque.
As homenagens à santa acontecem ao longo desta semana e culminam no sábado (12 de outubro), data em que se celebra oficialmente a padroeira.
Entre os destaques, está a tradicional carreata pela Estrada Parque, que acontece na madrugada de sábado para domingo e mobiliza fiéis de várias regiões em um momento de fé e emoção.
Camisão
Na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Camisão, a programação tem início nesta quinta-feira (9) com o Tríduo da Padroeira, que segue até o sábado (11) com missas às 19h. No domingo (12), data da festa, haverá Santo Terço às 18h, seguido da missa solene às 19h.
Vila Trindade
Na Vila Trindade, a comunidade também está em clima de fé desde o dia 3 de outubro, com a novena diária às 19h, encerrando neste sábado (11). A missa solene em honra à padroeira acontece no domingo (12), às 18h.
Todas as noites, após as celebrações, há venda de coxinha e refrigerante, promovendo um momento de confraternização entre os fiéis.
Estrada Parque
A tradicional Festa da Mãe Aparecida na capela da Estrada Parque, em Piraputanga, será realizada na manhã do domingo (12). Organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, a programação começa às 4h da manhã, com a carreata saindo da FUNRURAL em direção à capela.
A Santa Missa será celebrada às 6h, seguida de um momento fraterno de partilha entre os participantes.
