Confira a programação da Semana Encantada de Natal em Miranda

Evento com atrações culturais / Divulgação

A Prefeitura de Miranda divulgou nesta terça-feira, 19, a programação para a Semana Encantada de Natal, na Avenida Afonso Pena.

O evento é aberto para todos os moradores, com atrações a partir das 19h.

Confira:

Terça-feira



- 19h - Chegada do Papai Noel;

- Interação com artistas pernas-de-pau;

- Brinquedos gratuitos para crianças (Fundesporte);

21h30 - Show com Rafa & Ruan;

Quarta-feira

- 19h - Atendimento do Papai Noel;

- Interação com artistas sombras;

- Brinquedos gratuitos para crianças;

- Apresentação da Banda Municipal de Miranda;

- Show com Pratas da Casa;

- Show com Lino & Nando;

Quinta-feira

- 19h - entrega dos presentes para crianças da área urbana;

- Atendimento do Papai Noel;

- Apresentação do projeto Primeiros Sons;

- Peça teatral "Navegantes";

- Apresentação do projeto Hit de Rua.