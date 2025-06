Confira a programação do Pantanal Tech MS em Aquidauana

Inovação, sustentabilidade e cultura impulsionam o desenvolvimento regional / UEMS

A agricultura familiar, reconhecida como motor da segurança alimentar e da economia rural em Mato Grosso do Sul, tem participação de destaque no evento com atividades voltadas à valorização do setor:

Pavilhão Prospera MS – Feira de Produtos da Agricultura Familiar

De 26 a 28 de junho, das 8h às 18h, mais de 40 expositores apresentam uma variedade de alimentos e produtos regionais, promovendo a diversidade da produção local e gerando oportunidades para pequenos produtores.

Cozinha Show

Espaço gastronômico que aproxima a produção rural da culinária pantaneira. Chefs como Zeca Amaral e Jeffershon Pinheiro elaboram receitas exclusivas com ingredientes locais, valorizando os sabores típicos da região. A programação ocorre no local.

Presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário

O MDA marca presença com dois estandes: um dedicado ao atendimento aos produtores e outro ao programa Mais Alimentos, com foco na ampliação do acesso às políticas públicas voltadas ao campo.

Painel Especial – Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026

No dia 28 de junho, das 8h às 10h30, será realizado um painel para debater diretrizes e expectativas do novo Plano Safra, com participação de representantes do setor e impacto direto nas estratégias para o desenvolvimento rural.

Economia Criativa: cultura e inovação regional em destaque

A economia criativa também ocupa lugar central no Pantanal Tech MS, com uma programação que valoriza manifestações culturais, artesanato, literatura e empreendedorismo.

Palco

Apresentações musicais animam o público e valorizam artistas regionais:

João Paulo e Grupo Antigo Aposento – 26 de junho, das 12h às 14h

Jakeline Sanfoneira – 27 de junho, das 12h às 14h

Paulo Prado – 28 de junho, das 12h às 14h

Luau Pantaneiro

Evento musical especial realizado no dia 28 de junho, com apresentações do Grupo Acaba (18h às 18h40) e Fábio Kaida e Banda (19h às 21h), encerrando o dia com música e integração cultural.

Espaço MS+Criativa

Feira de artesanato e produtos locais nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 8h às 18h, com peças produzidas por artistas e empreendedores do Pantanal.

Programação Literária

Bate-papo com Silas Cabral – 27 de junho, às 13h30, com lançamento do livro "Morro Azul — Anastácio 60 anos"

Encontro com o escritor James Jorge Barbosa Flores (Jaminho) – 27 de junho, às 15h

Lançamento do livro sobre o Grupo Acaba, com o autor Rodrigo Teixeira – 28 de junho, às 15h

Projeto Territórios Criativos – Pantanal+Criativo

Apresentação da iniciativa que visa mapear e impulsionar o ecossistema criativo da região. A atividade acontece no dia 26 de junho, às 15h.

Roda de Conversa com o Sebrae – Marketing Digital

No dia 28 de junho, das 13h30 às 14h30, empreendedores locais terão a oportunidade de aprender estratégias de marketing digital e fortalecimento de marcas.

Com uma programação diversificada e voltada ao fortalecimento da cultura regional, o Pantanal Tech MS se firma como espaço de inovação, inclusão e desenvolvimento sustentável para o estado e o bioma Pantanal.