16 de Fevereiro de 2026 • 21:15

Atenção

Confira as dicas para curtir o carnaval em MS

SES reforça dicas simples para curtir o Carnaval com disposição, segurança e sem imprevistos

Da redação

Publicado em 16/02/2026 às 17:00

Arquivo

Com a aproximação do Carnaval, quando ruas e praças se transformam em palco para a festa e foliões se reúnem para celebrar, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) reforça um alerta importante: é possível aproveitar a alegria da folia sem descuidar da saúde. Em meio ao calor intenso, longos períodos em pé e mudanças na rotina, atitudes simples fazem toda a diferença para evitar imprevistos e garantir que a diversão não termine antes do previsto.

Entre as principais recomendações está a hidratação constante. Sob o sol e em meio à agitação, o corpo perde líquidos rapidamente. Por isso, a orientação é beber água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Sucos naturais e água de coco também ajudam na reposição. E para quem não abre mão do tereré, uma boa notícia: a bebida tão presente na rotina dos sul-mato-grossenses também é fonte de hidratação e ajuda a manter o corpo hidratado, principalmente nos dias mais quentes. Ainda assim, é importante lembrar que ele não substitui a água, que deve ser consumida regularmente ao longo do dia.

Já o consumo de bebidas alcoólicas pede moderação: além de favorecer a desidratação, o álcool compromete os reflexos e aumenta o risco de acidentes. A recomendação é manter-se hidratado, pois isso ajuda a atenuar os efeitos do álcool no organismo e contribui para o seu bem-estar.

A alimentação também merece atenção. A SES orienta que os foliões priorizem refeições leves, frescas e bem armazenadas, evitando alimentos sem garantia de procedência e conservação adequada. Antes de consumir qualquer produto, é fundamental observar as condições de higiene do local e verificar se os alimentos estão refrigerados ou protegidos do calor e de insetos.

De acordo com o gerente de Alimentação e Nutrição da SES, Anderson Holsbach, escolhas equilibradas fazem diferença no bem-estar durante a festa. “O ideal é dar preferência a alimentos leves, como frutas, saladas, sanduíches naturais e preparações menos gordurosas. Eles são mais fáceis de digerir e ajudam a manter a disposição ao longo do dia. Também é importante não ficar muitas horas sem se alimentar, pois o jejum prolongado pode causar mal-estar, principalmente em dias muito quentes”, orienta.

Casos de intoxicação alimentar tendem a aumentar neste período, mas podem ser evitados com medidas simples, como higienizar as mãos antes das refeições e evitar alimentos que permaneceram expostos ao calor por muito tempo.

A proteção contra o sol é outro cuidado indispensável. O uso de protetor solar, reaplicado a cada duas horas, além de chapéus, bonés e roupas leves, ajuda a prevenir queimaduras e insolação. Sempre que possível, a recomendação é buscar locais com sombra e evitar exposição prolongada entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa.

A atenção deve ser redobrada com os pequenos foliões. Crianças se desidratam com mais facilidade e nem sempre conseguem expressar o que estão sentindo. Pais e responsáveis devem oferecer água com frequência, garantir alimentação adequada, vestir roupas leves e evitar longos períodos sob o sol. Sinais como cansaço excessivo, sonolência, irritação ou pele muito quente e avermelhada podem indicar desidratação ou insolação e exigem cuidado imediato.

Para maior segurança, a SES também recomenda identificar as crianças com pulseiras ou crachás contendo nome e telefone do responsável — uma medida simples que facilita a localização em caso de desencontro em eventos com grande público.

A Secretaria reforça que o Carnaval é tempo de celebração, mas a prevenção deve acompanhar cada passo da folia. Com hidratação adequada, alimentação segura, proteção contra o sol e atenção especial às crianças, é possível aproveitar a festa com mais segurança, saúde e tranquilidade.

