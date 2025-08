Confira as medidas exigidas para garantir segurança no Rio Aquidauana

Rio Aquidauana com alto volume após chuvas / O Pantaneiro, Arquivo

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) emitiu uma recomendação formal cobrando medidas de segurança de balneários, pousadas e pesqueiros instalados às margens do Rio Aquidauana. A determinação é da 1ª Promotoria de Justiça do município, que deu prazo de 30 dias para a adoção das exigências.

De acordo com a promotora de Justiça Angélica de Andrade Arruda, o objetivo é prevenir acidentes e garantir a integridade física dos frequentadores. “Essas ações são essenciais para evitar tragédias e demonstrar compromisso com a segurança e a responsabilidade social”, afirmou.

Confira as medidas exigidas pelo MP:

Sinalização trilingue (português, inglês e espanhol) em pontos de risco, alertando sobre correnteza, profundidade e outros perigos naturais;

Inspeções periódicas nas áreas de banho e nos acessos ao rio, para identificar e corrigir riscos;

Canal de emergência acessível ao público, como telefone fixo, rádio ou outro meio de contato direto;

Capacitação das equipes em parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Turismo;

Contratação de salva-vidas ou profissionais habilitados, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Disponibilização e incentivo ao uso de coletes salva-vidas, sobretudo para crianças e pessoas que não sabem nadar;

Elaboração de plano de emergência e gestão de riscos, incluindo treinamentos, kits de primeiros socorros, rotas de evacuação e pontos de encontro;

Registro e comunicação obrigatória de acidentes e incidentes às autoridades competentes.

Fiscalização e penalidades

O MPMS vai monitorar o cumprimento da recomendação e poderá adotar medidas legais em caso de descumprimento. As sanções podem incluir ações civis públicas, multas ou outras providências administrativas.

Os responsáveis pelos empreendimentos estão sendo formalmente notificados e devem comprovar as ações adotadas dentro do prazo estipulado.

A recomendação reforça o papel do Ministério Público na proteção da vida, do consumidor e do meio ambiente, especialmente em locais turísticos com alta movimentação de visitantes e riscos naturais significativos.