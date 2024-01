Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta quarta-feira

Movimentação da Carteira de Trabalho

A Casa do Trabalhador divulgou nesta quarta-feira, dia 17, mais um conjunto de vagas de emprego.



Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):





01 Analista contábil/ Analista de contabilidade

01 Analista PCP/ Programação e controle de produção

01 Ajudante de mecânico

03 Ajudante de obras

01 Ajudante de carga e descarga

01 Auxiliar de fundição

06 Auxiliar de linha de produção/ Auxiliar de produção

01 Balanceiro

01 Borracheiro

01 Classificador de sucata

01 Empregada doméstica no serviço gerais

01 Mecânico de automóvel

02 Operador de máquina

05 Operador de máquina florestal

02 Pedreiro

01 Recepcionista de hotel no período noturno

02 Servente de pedreiro

01 Viveirista em Floricultura

02 Técnico em segurança do trabalho





Vagas específicas para PCD Aquidauana (Pessoas com Deficiências)



01 Analista contábil/ Analista de contabilidade

01 Analista PCP

01 Assistente administrativo

01 assistente de compras

01 Auxiliar de linha de produção/ Auxiliar de produção

01 Auxiliar de limpeza/Auxiliar de serviços gerais



Vagas regionais (rural/outras cidades)



01 Campeiro na pecuária

01 Caseiro

01 Cozinheira

01 Operador de pá carregadeira

01 Supervisor de vendas comercial

02 Tratorista agrícola



Serviço – Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7 horas às 13 horas. Contato: 3241-5652 e 3241-8867.