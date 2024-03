Confira as vagas da semana oferecidas pela Funtrab

Divulgação Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com 4.332 oportunidades de emprego em diversos setores da economia em todo o Estado.

Na capital estão disponíveis 1.686 vagas, entre elas, ajudante de carga e descarga de meradoria (48), atendente de balcão (58), atendente de lanchonete (130), auxiliar de cozinha (65), auxiliar de limpeza (79), auxiliar de linha de produção (65) e costureira de máquina industrial (15).

Para pessoas com deficiência (PcD), há 89 vagas em aberto na Funtrab, em Campo Grande, para profissões como atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, recepcionista, zelador, entre outras. Para se canditar a uma dessas vagas é necessário trazer o laudo médico atualizado. Em Campo Grande, os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas ou solicitar o Seguro-Desemprego. Há ainda o atendimento na Rede Fácil nos bairros Aero Rancho (toda segunda-feira, das 8h às 13h), Guaicurus (toda quarta-feira, das 8h às 13h), e General Osório (toda quinta-feira, das 8h às 13h).

Já em Dourados são oferecidas 349 postos de trabalho, sendo 50 desses para o operador de processo de produção.

Em Bataguassu, estão sendo ofertadas 116 vagas, sendo elas para alimentador de linha de produção (20), mecânico (10), além de outras oportunidades de trabalho.

Em Cassilândia, existem 243 vagas de emprego, com destaque para auxiliar técnico florestal (15) e trabalhador rural (101).

O município de Chapadão do Sul possui 245 vagas para todos os setores da economia, como por exemplo, copeiro, farmacêutico, porteiro, técnico agrícola, entre outras.

A lista completa de vagas você confere aqui onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.