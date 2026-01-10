Acessibilidade

10 de Janeiro de 2026 • 11:30

Buscar

Últimas notícias
X
Seguridade Social

Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026

Datas levam em conta número final do cartão de benefício

Agência Brasil

Publicado em 10/01/2026 às 08:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Unidade do INSS / Agencia Brasil

Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões em 2026. A autarquia divulgou, em dezembro, o calendário de depósitos para todo o próximo ano.

Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).

A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 2 a 6 de fevereiro.

Para acessar o calendário, clique aqui

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Ebserh abre concurso em MS e oferece salários de até R$ 23 mil

Alimentação segura

Ceasa avança na articulação para implantação de projeto para combater desperdício

Previdência

Aposentados têm até 14 de fevereiro para pedir ressarcimento ao INSS

De acordo com presidente Waller, cerca de 6,2 milhões de beneficiários contestaram descontos indevidos

Refic

TCE-MS retoma expediente e prorroga prazo para regularização fiscal até maio de 2026

Publicidade

Oportunidade

Ministério Público abre inscrições para estagiários com bolsa de até R$ 2 mil

ÚLTIMAS

Campanha

Janeiro Roxo alerta para diagnóstico precoce da hanseníase em Aquidauana

A hanseníase, doença infecciosa e curável, ainda é uma realidade de saúde pública no Brasil

Meteorologia

Aquidauana e Anastácio registram calor e tempo instável nesta sexta-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo