Confira locais de votação para membros do Conselho Tutelar de Aquidauana

Conselho Tutelar de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Acontece no próximo domingo, 1, as eleições para escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Aquidauana. São 13 locais de votação na área urbana e em aldeias.

Podem votar todo morador acima de 16 anos, que esteja em dia com a Justiça Eleitoral. Segundo a prefeitura, são 30 candidatos para escolha.

Confira os locais:

Local de Votação: E. E. CÂNDIDO MARIANO

Endereço: R. CÂNDIDO MARIANO, S/N, BAIRRO GUANANDY

Local de Votação: E. E. CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

Endereço: R. JOSÉ BONIFÁCIO, 595, BAIRRO ALTO

Local de Votação: E. E. DÓRIS MENDES TRINDADE

Endereço: R. MÁRIO GUERREIRO, 1300, VILA SANTA TEREZINHA

Local de Votação: E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

Endereço: R. ANICETO DA COSTA RONDON, 605, CIDADE NOVA

Local de Votação: E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

Endereço: R. MARLY RUSSO RODRIGUES, S/N, NOVA AQUIDAUANA

Local de Votação: E. M. ADA MOREIRA BARROS

Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO FERREIRA ORMONDS, S/N, DISTRITO DE CIPOLÂNDIA

Local de Votação: E. M. ERSO GOMES

Endereço: RUA GIOVANI TOSCANO DE BRITO, S/N, BAIRRO SERRARIA

Local de Votação: E. M. FRANKLIN CASSIANO

Endereço: RUA OTACÍLIO PINHEIRO, S/N, DISTRITO DE CAMISÃO

Local de Votação: ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA FRANCISCO FARIAS

Endereço: ALDEIA ÁGUA BRANCA

Local de Votação: ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O

Endereço: ALDEIA LAGOINHA

Local de Votação: ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

Endereço: ALDEIA BANANAL

Local de Votação: ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA INDÍGENA POLO LUTUMA DIAS

Endereço: ALDEIA LIMÃO VERDE

Local de Votação: E. M. ANTONIO SANTOS RIBEIRO

Endereço: RUA HUGO CORREA, 385, DISTRITO DE PIRAPUTANGA