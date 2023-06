Confira o funcionamento dos órgãos públicos estaduais no feriado do feriado de Corpus Christi

Dia 8 de junho, os cristãos vão às ruas comemorar o feriado religioso de Corpus Christi. Essa data celebra a Quinta-Feira Santa, quando Jesus, na véspera da sua morte, ceou com os seus discípulos, compartilhando o pão e o vinho. Essa ocasião histórica é considerada aquela em que o sacramento da eucaristia foi instituído.

Alguns locais abrem e outros fecham na quinta (8) e sexta-feira (9). Além disso, em Campo Grande, terá feriado na terça-feira (13), Dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande. Confira como será o atendimento nos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo do Estado, e das autarquias e fundações do Poder Executivo.

Hemosul

O Hemosul Coordenador de Campo Grande fecha durante o feriado na quinta-feira (8). Mas, abre das 7h às 12h nos dias 9 e 10 para receber doações de sangue. Além disso, as unidades de Dourados, de Três Lagoas, o Hospital Regional e a Santa Casa abrirão apenas na sexta-feira (9), com funcionamento das 7h às 12h. Em Ponta Porã e Paranaíba, os atendimentos retornam no dia 12 de junho (segunda-feira).

Na terça-feira (13), em Campo Grande, o Hemosul Coordenador, a Santa Casa e o Hospital Regional estarão fechados. A unidade de Corumbá também, pois comemora-se a retomada da cidade nesta data.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quinta-feira (8), sexta-feira (9) e terça-feira (13) devido ao feriado nacional de Corpus Christi, ponto facultativo e feriado municipal de Santo Antônio.

A Casa da Saúde retorna com o atendimento na segunda-feira (12) e, na terça-feira (13), fecha novamente devido ao feriado municipal de Santo Antônio, em Campo Grande. O atendimento ao púbico normaliza na quarta-feira (14).

Polícia Civil

Nos dias 8, 9 e 13, na Polícia Civil funcionarão apenas as DEPACs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário), a 1ª Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) e a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II. Essas unidades estarão disponíveis para registro de ocorrências.

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal abrirá nos feriados de quinta (8) e terça-feira (13), com funcionamento das 8h30 às 14h30. No domingo (11) e na segunda (12), o local não funciona.

Na sexta-feira (10), o atendimento segue normalmente das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

O agendamento para visitas ao empreendimento turístico pode ser feito no site oficial: http://bioparquepantanal.ms.gov.br/. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Unidades do Fácil

As unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão fecham durante o feriado e ponto facultativo (8 e 9) e retornam normalmente na segunda-feira (12). Nas unidades do Aero Rancho, Guaicurus e General Osório estão em funcionamento os guichês da Energisa, Sejusp – Instituto de Identificação (conforme agendamento), Agenfa, Correspondente Bancário, Detran (conforme agendamento), Águas Guariroba, Agehab e Defensoria Pública.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) não terá atendimento na quinta (8) e sexta-feira (9). Os candidatos têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e o horário, e posteriormente comparecer à agência, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773. Caso surjam dúvidas no uso do aplicativo, o contato para suporte do “MS Contrata+” é (67) 3320-1372 (WhatsApp).

Detran/MS

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e suas agências não terão atendimento ao público na quinta (8) e sexta-feira (9). No feriado de Santo Antônio, na terça-feira (13), as unidades de Campo Grande também não funcionarão.