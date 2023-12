Confira o que abre e fecha em Aquidauana no feriado da Imaculada Conceição

Centro de Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana precisam ficar atento na hora de buscar por algum serviço, já que nesta sexta-feira é dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da cidade, alguns serviços estarão inativos.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, (Febraban), no dia 08/12 as agências bancárias em Aquidauana não funcionam, já em Anastácio funciona normalmente.



Supermercados e comércio em geral

O Sindicato dos Empregados de Aquidauana informou que, nesta sexta-feira (8), os supermercados funcionarão até ao meio-dia e o comércio de um modo geral, funciona em acordo coletivo conforme determinação do dono do estabelecimento, o que também pode ter horário irregular.



Lotéricas

As casas lotéricas são autorizadas ao funcionamento, mas fica a critério de cada proprietário o horário de expediente.

INSS

Agência da Previdência de Aquidauana não funcionará o atendimento presencial.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), agência de Aquidauana não terá atendimento ao público, em Anastácio o atendimento funciona normalmente.

Prefeitura de Aquidauana

A prefeitura Municipal de Aquidauana não terá atendimento ao público.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública em Aquidauana estará fechada. Atendimentos voltam na segunda-feira (11).

Os atendimentos por nos meios digitais, no site www.defensoria.ms.def.br

Fórum

Em razão do feriado municipal, não haverá expediente na Comarca de Aquidauana.

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

No Portal do Poder Judiciário de MS (http://www.tjms.jus.br/plantao.php), no ícone “Plantão”, é possível encontrar os telefones de contato dos plantonistas.