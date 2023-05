Confira o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Aquidauana

Comércio de Aquidauana / Divulgação

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador, 1° de maio, altera o horário de funcionamento dos estabelecimentos públicos e privados em Aquidauana. Confira o que abre e fecha na cidade.

Por não ser feriado, o comércio pode abrir as portas normalmente neste sábado, 29. Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Aquidauana, os comerciantes poderão abrir suas portas a partir do habitual.

Detran

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) não presta atendimento durante o fim de semana e segue o ponto facultativo do Governo do Estado, retorno os serviços na terça-feira, 1.

Polícia Civil

Na Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Aquidauana terá expediente de plantão de 24h. O efetivo da Polícia Militar estará em escala plantonista para apoio.

Repartições públicas

Tanto o Governo do Estado como a Prefeitura Municipal, decretaram ponto facultativo neste feriadão, portanto, as repartições públicas encerram o atendimento nesta sexta e retorna na terça-feira. A regra não se aplica os serviços considerados essenciais, como as unidades de saúde, por exemplo.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado, retorna a prestação na terça-feira. Os moradores ainda podem utilizar os serviços on-line, entretanto, boletos serão debitados no próximo dia útil.

Supermercado

Segundo a AMAS (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados), o funcionamento dos supermercados depende de cada acordo coletivo firmado e também o que estabelece a lei orgânica de cada município e região.

Correios

Os Correios não vão funcionar e não haverá atendimento presencial nas agências.