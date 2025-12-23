Confira o que abre e o que fecha nos serviços de fim de ano

A recomendação é que a população planeje compromissos, pagamentos e deslocamentos com antecedência, conferindo com antecedência horários de atendimento de bancos / Divulgação/Agência Brasil

Com a proximidade do Natal, consumidores e trabalhadores devem ficar atentos aos funcionamentos dos serviços, bancos e comércios durante as festas de fim de ano. O dia 25 de dezembro (Natal) é um feriado nacional, celebrado em todo o país como data religiosa e cultural em alusão ao nascimento de Jesus Cristo — o que impacta diretamente o atendimento presencial em diversos setores.

Nas agências bancárias, por exemplo, não haverá atendimento presencial no dia 25 de dezembro, nem compensações bancárias como TED — o PIX, no entanto, segue disponível 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Anteriormente, na véspera de Natal (24), o atendimento presencial é reduzido, com as agências funcionando em horário limitado na manhã.

O comércio em geral e shoppings costumam ajustar seus horários neste período. Em muitas localidades, lojas e centros comerciais ampliam o funcionamento em datas preparatórias como meio de facilitar as compras de fim de ano, mas no próprio 25 de dezembro a abertura é facultativa, ou muitas vezes as unidades permanecem fechadas, respeitando o feriado. A definição de abrir ou não fica a critério do empresário, observando convenções coletivas e legislação trabalhista aplicável.

Além do Natal, outras datas de fim de ano também influenciam no funcionamento normal de serviços públicos e privados, como a véspera de Ano-Novo (31 de dezembro) e o 1º de janeiro (Confraternização Universal) — ambos marcados por fechamento ou expediente reduzido em muitos setores.

A recomendação é que a população planeje compromissos, pagamentos e deslocamentos com antecedência, conferindo com antecedência horários de atendimento de bancos, comércio, saúde e órgãos públicos, para evitar contratempos durante este período festivo em que muitos serviços seguem agendas diferenciadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!