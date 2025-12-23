Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 13:56

Confira o que abre e o que fecha nos serviços de fim de ano

Além do Natal, outras datas de fim de ano também influenciam no funcionamento normal de serviços públicos e privados, como a véspera de Ano-Novo e o 1º de janeiro

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 13:06

Atualizado em 23/12/2025 às 13:16

A recomendação é que a população planeje compromissos, pagamentos e deslocamentos com antecedência, conferindo com antecedência horários de atendimento de bancos / Divulgação/Agência Brasil

Com a proximidade do Natal, consumidores e trabalhadores devem ficar atentos aos funcionamentos dos serviços, bancos e comércios durante as festas de fim de ano. O dia 25 de dezembro (Natal) é um feriado nacional, celebrado em todo o país como data religiosa e cultural em alusão ao nascimento de Jesus Cristo — o que impacta diretamente o atendimento presencial em diversos setores.

Nas agências bancárias, por exemplo, não haverá atendimento presencial no dia 25 de dezembro, nem compensações bancárias como TED — o PIX, no entanto, segue disponível 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Anteriormente, na véspera de Natal (24), o atendimento presencial é reduzido, com as agências funcionando em horário limitado na manhã.

O comércio em geral e shoppings costumam ajustar seus horários neste período. Em muitas localidades, lojas e centros comerciais ampliam o funcionamento em datas preparatórias como meio de facilitar as compras de fim de ano, mas no próprio 25 de dezembro a abertura é facultativa, ou muitas vezes as unidades permanecem fechadas, respeitando o feriado. A definição de abrir ou não fica a critério do empresário, observando convenções coletivas e legislação trabalhista aplicável.

Além do Natal, outras datas de fim de ano também influenciam no funcionamento normal de serviços públicos e privados, como a véspera de Ano-Novo (31 de dezembro) e o 1º de janeiro (Confraternização Universal) — ambos marcados por fechamento ou expediente reduzido em muitos setores.

A recomendação é que a população planeje compromissos, pagamentos e deslocamentos com antecedência, conferindo com antecedência horários de atendimento de bancos, comércio, saúde e órgãos públicos, para evitar contratempos durante este período festivo em que muitos serviços seguem agendas diferenciadas.

