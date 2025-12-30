Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 19:54

Buscar

Últimas notícias
X
Loteria

Confira os horários de aposta e sorteio da Mega da Virada

O prêmio estimado para o sorteio deste fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história

Da redação

Publicado em 30/12/2025 às 16:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega-sena / Marcelo Brandt/G1

Interessados em participar do sorteio da Mega da Virada têm até as 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31) para realizar suas apostas, de forma física ou online. O prêmio estimado para o sorteio deste fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

O concurso especial ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa e pelo aplicativo de loterias da Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking.

O sorteio será realizado às 22h, com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. Para fazer uma aposta simples, de seis números, é preciso desembolsar R$ 6.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números), e assim por diante.

Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.

Alerta

Na última semana, a Caixa alertou para o surgimento de diversos sites falsos que simulam o portal Loterias Online, único site oficial para recebimento de apostas, inclusive apostas da Mega da Virada.

“Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela”, destacou a Caixa em comunicado.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Correios preveem 15 mil demissões voluntárias e fechar mil agências

Mapeamento

Parceria entre Brasil e Paraguai avança em 2025 com ações na fronteira

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Agenda

Barbosinha assume interinamente o Governo de Mato Grosso do Sul

Publicidade

Geral

Caixa começa a pagar saldo do FGTS retido pelo saque-aniversário

ÚLTIMAS

Violência

Mulher esfaqueia marido após crise de ciúmes no bairro Cidade Nova

A facada atingiu a região do abdômen, provocando um corte superficial que se estendeu até próximo à axila.

Social

Receitas para a Ceia de Ano-Novo

Pratos leves, saborosos e cheios de simbolismo para começar bem o novo ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo