Confira os locais de votação para o Conselho Tutelar de Aquidauana

Urna eletrônica / Antônio Augusto/TCE

A votação para os novos representantes do Conselho Tutelar de Aquidauana acontece no dia 1° de outubro, das 8h às 17h. Ao todo, 30 candidatos disputam as vagas.

Podem votar todos os moradores da cidade com mais de 16 anos, desde que cadastrados e em dia com a Justiça Eleitoral. É necessário estar com o Título de Eleitor e um documento oficial com foto.

Confira os candidatos e locais de votação: