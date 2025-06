Confirmado primeiro caso de gripe aviária em Goiás

Mariana Nedelcu

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) confirmou o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em Goiás. O caso foi registrado em aves de subsistência, criadas em quintal, no município de Santo Antônio da Barra, no sudoeste do estado.

Assim que recebeu a notificação, a agência enviou equipes técnicas ao local em menos de 12 horas para interditar as propriedades e coletar amostras, seguindo os protocolos do Programa Nacional de Sanidade Avícola.

As análises foram realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Com a confirmação da doença, equipes da Agrodefesa seguem atuando na região com medidas de controle sanitário, investigação epidemiológica e orientação à população.

As ações emergenciais incluem vigilância em um raio de 10 quilômetros ao redor do foco, monitoramento rigoroso do trânsito de aves, ovos e materiais avícolas, além da suspensão temporária de feiras e exposições com aves vivas. Barreiras sanitárias também foram reforçadas, e campanhas de conscientização estão em andamento.

Segundo a Agrodefesa, o caso não deve afetar as exportações de carne e ovos, já que não envolve aves comerciais. A agência ainda reforça que não há risco à saúde humana, exceto em casos de contato direto com aves doentes, e que o consumo de carne de frango e ovos segue seguro.

Outro foco suspeito, notificado no mesmo dia no município de Montes Claros de Goiás, testou negativo para a doença.

A recomendação é para que qualquer morte súbita ou sinal de enfermidade em aves seja comunicada imediatamente por meio do WhatsApp (62) 98164-1128.

