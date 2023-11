Conheça a história da aquidauanense participante do Master Chef +

Aos 86 anos, Ida conquista vaga no MasterChef+ 2023 com cassoulet / Reprodução / Band

Na última terça-feira, dia 21, o reality show culinário, Master Chef +, retornou às telas da TV Band para sua tão aguardada segunda temporada.

Nesta edição especial, cozinheiros amadores com mais de 60 anos foram desafiados a impressionar os renomados jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Entre os doze selecionados para a competição, encontra-se uma participante especial, a aquidauanense Ida Quelho Saliba.

Master Chef + recebe aquidauanense de 86 Anos na competição - Band

Com 86 anos, Ida é uma advogada aposentada, mãe de cinco filhos e uma verdadeira multitarefa. Além de se manter ativa na academia, ela dedica seu tempo trabalhando sete dias por semana em seu ateliê de patchwork. Apesar de residir em São Paulo, Ida guarda memórias de sua infância em Aquidauana.

"Sou aquidauanense. meu avó paterno chamava Antônio Quelho, tinha um Hotel no Centro de Aquidauana, chamava Hotel Fluminense, morei na Rua sete de setembro, estudei na toda a minha infância em Aquidauana, tenho primos e parentes de Aquidauana e Campo Grande. Hoje moro em São Paulo.”

Ela relembrou com carinho sua infância na cidade: "Minhas lembranças são muito boas. Depois de um tempo, mudei da cidade, mas sempre retornava para passar as férias. Como a família é de Aquidauana, gostava de passear e participar das festas."



Ao mencionar sua paixão pela culinária, Ida relacionou suas raízes aquidauanenses com seus talentos na cozinha. "Todas as minhas memórias me remetem a Aquidauana, e a cidade me trouxe paixão pela culinária. Tinha uma tia que fazia um peixe delicioso, como Pacu, Pintado e Dourado. Até hoje, eu gosto daquelas especialidades dela."

Ida Quelho Kaiser Saliba, participante do Master Chef + - Band

Ao final da entrevista, a participante do Master Chef + demostrou a sua gratidão pelo apoio recebido: "Muito obrigada pela torcida. Estou muito emocionada com todo esse apoio, principalmente da minha família."



O programa, reconhecido como o maior reality de culinária do Brasil, vai ao ar todas as terças-feiras na TV Band.