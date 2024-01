Conhecido pelo amor ao judô, morre professor Nicodemos

Nicodemos estava internado há uma semana / Arquivo pessoal

Morreu nesta quinta-feira, 25, o professor de judô Nicodemos Filgueiras Júnior, reconhecido pela sua dedicação ao esporte em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana.

Nicodemos contribuiu para a cidade com seu projeto de ensinar judô a crianças carentes. Ele era responsável pelo projeto “Pelos Tatames do Brasil”, que realizava com o apoio de uma van e, posteriormente, viajava em um Uno.

O judoca estava internado há uma semana no Hospital Cassems, em Campo Grande. Ele foi encaminhado ao CTI (Centro de Terapia Intensiva) no dia 17 de janeiro. No dia seguinte, mostrou sinais de melhora, porém, sofreu uma parada cardíaca. A filha do atleta confirmou seu falecimento na tarde desta quinta-feira.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Histórico de vida

Nicodemos morava atualmente em Ponta Porã, mas com o sonho de levar parte do conhecimento nas artes marciais do mundo, conheceu e apresentou o projeto em várias cidades.

Em 2019, o mestre participou do intercâmbio de esporte no Japão, na Universidade de Tsukuba onde são formados os professores de Judô e lutas.

O programa Sports for Tomorrow é conhecido pela qualificação profissional dos professores referência em seus países.