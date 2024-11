Consciência Negra: Confira o que abre e o fecha no feriado em Aquidauana

Centro de Aquidauana / O Pantaneiro

O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), será pela primeira vez feriado em todo o território nacional. A data, que homenageia a memória de Zumbi dos Palmares, líder quilombola, altera o funcionamento de órgãos públicos, agências bancárias e comércio. Confira:

Supermercados

Os supermercados de Aquidauana e Anastácio funcionarão normalmente até as 12h, conforme informações da FETRACOM (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Mato Grosso do Sul).

Comércio

De acordo com a FETRACOM, o comércio de Aquidauana e Anastácio poderá abrir normalmente, desde que haja um acordo coletivo.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas durante o feriado. Pagamentos de contas, boletos e outros serviços devem ser realizados pelos aplicativos das respectivas instituições financeiras.

Correios

As agências dos Correios não atenderão no Dia da Consciência Negra. O atendimento será retomado na quinta-feira (21).

Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) não terá expediente em suas unidades na quarta-feira (20). Durante o feriado, o atendimento será realizado apenas em regime de plantão.

Unidades de Saúde

Os serviços de saúde, por serem essenciais, funcionarão normalmente durante o feriado e o fim de semana. As unidades de plantão estarão abertas, enquanto as ESFs (Estratégias de Saúde da Família) permanecerão fechadas. O Hospital Regional Estácio Muniz, em Aquidauana, atenderá normalmente.