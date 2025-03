Conselheiro Jerson Domingos recebe reconhecimento por sua lideranÃ§a no TCE-MS

Divulgação

A atuação do conselheiro Jerson Domingos à frente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) foi reconhecida pela Associação Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Em um ofício enviado pela entidade, foi destacada sua gestão eficiente e comprometida, que fortaleceu o controle externo e trouxe avanços na fiscalização da administração pública.

Durante seu mandato, Jerson Domingos consolidou um modelo de gestão baseado na transparência, responsabilidade e eficiência. Sua proximidade com gestores públicos e compromisso com a orientação técnica foram fundamentais para aprimorar a prestação de contas e estimular boas práticas de governança no estado.

O documento ressalta que a parceria institucional mantida com a Atricon e outras entidades foi essencial para a modernização e aprimoramento dos tribunais de contas. O legado de Domingos se reflete não apenas na gestão pública mais eficiente, mas também na melhoria das condições de vida da população sul-mato-grossense.

Foco na Primeira Infância

Um dos destaques de sua administração foi o trabalho voltado para a primeira infância. Sob sua liderança, o TCE-MS implementou o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), reforçando a fiscalização das políticas públicas destinadas às crianças em seus primeiros anos de vida. Isso garantiu a correta aplicação de recursos voltados à educação infantil, saúde e assistência social.

O compromisso com a proteção e o desenvolvimento das crianças resultou em ações concretas para promover mais equidade para a população infantil do estado. Entre as iniciativas, destaca-se a orientação aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), além da criação de um portal online para monitoramento do andamento dos planos.

Com uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o bem comum, Jerson Domingos deixa um exemplo inspirador para as futuras gerações de gestores públicos. Sua atuação no TCE-MS reforça a importância de uma administração transparente e eficaz, especialmente na promoção de políticas públicas voltadas para aqueles que mais necessitam de atenção: as crianças em sua primeira infância.