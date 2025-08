Conselheiros do TCE-MS participam de curso de estudos avançados em São Paulo

Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) participa, em São Paulo, da segunda edição do Curso de Estudos Avançados promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB). O evento teve início nesta segunda-feira (4) e segue até quarta-feira (7), na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), reunindo conselheiros de Tribunais de Contas de todo o país.

Representam o TCE-MS os conselheiros substitutos Célio Lima de Oliveira e Patrícia Sarmento dos Santos. A formação, organizada e certificada pelo IRB em parceria com a USP, tem como foco o aprofundamento em temas estratégicos das agendas política, econômica e social, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.

“Este ano, o curso discute assuntos atuais ligados à governança pública e também o uso da inteligência artificial nas rotinas dos Tribunais de Contas”, ressaltou o conselheiro Célio Lima.

Além das aulas e debates, a programação contempla atividades culturais no fim de cada dia, incentivando a integração entre os participantes, o fortalecimento institucional e a troca de experiências entre os órgãos de controle do país.

