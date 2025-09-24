Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 19:01

Luto

Conselho de Arquitetura de MS lamenta morte de Kongjian Yu em Aquidauana

Arquiteto chinês, referência mundial em planejamento urbano, morreu em acidente no Pantanal

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 15:31

Palestra com interação de profissionais de MS / Dilgação/CAU-MS

O CAU-MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul) lamentou a morte do arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, ocorrida no final da tarde de terça-feira (23) em um acidente aéreo no Pantanal de Aquidauana. Outras três pessoas também morreram na queda da aeronave.

Kongjian Yu era considerado uma das maiores referências mundiais em arquitetura da paisagem e planejamento urbano ecológico. No início do mês, esteve no Brasil como palestrante da Conferência Internacional CAU 2025, em Brasília, onde apresentou o conceito de "cidades-esponja" para um público de cerca de quatro mil pessoas.

Reconhecido internacionalmente, o arquiteto fundou o escritório Turenscape, em Pequim, e recebeu prêmios como o IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award (2020), o Cooper Hewitt National Design Award (2023) e o RAIC International Prize (2025).

"O Brasil teve a honra de receber Kongjian Yu na abertura da Conferência Internacional CAU 2025, onde compartilhou com milhares de profissionais sua visão transformadora para as cidades do futuro. Sua obra deixa um legado de compromisso com a sustentabilidade, a paisagem e a vida urbana. O CAU/BR se solidariza com a família, amigos e colegas do arquiteto.", frisa a presidente do CAU/BR, Patrícia Sarquis Herden.

O conselheiro federal do CAU/MS, Carlos Lucas Mali, destaca a importância do trabalho do arquiteto. "Ele foi e continuará sendo por muito tempo o arquiteto mais bem conceituado nesse tema e foi uma honra poder conhecê-lo e dialogar sobre as possibilidades de melhoria das nossas cidades e do nosso planeta, frente às mudanças climáticas que têm nos tem atingido. Ele queria muito ir ao Pantanal e para incrementar o seu trabalho sobre cidades-esponja."

