Consulta pública do STJ recebe contribuições para metas nacionais de 2025

Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibiliza, até o dia 26 de julho, consulta pública para receber sugestões de advogados, magistrados e cidadãos em geral, para a definição de metas prioritárias nacionais para 2025.

A iniciativa vai ao encontro das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e busca incentivar a construção de políticas do Poder Judiciário, a partir dos princípios da gestão participativa e democrática. A consulta tem como finalidade oferecer a prestação judiciária ágil e cidadã.

Os interessados em participar poderão opinar em relação aos 11 macrodesafios propostos para o Poder Judiciário e os resultados serão utilizados como referência para as propostas a serem apresentadas pelo STJ ao CNJ, em dezembro de 2024.

O STJ promove a consulta pública desde 2017, com o objetivo de definir os desafios que serão priorizados pela corte em relação às metas nacionais do Poder Judiciário. Os resultados da consulta serão disponibilizados no portal institucional do SNJ, na opção Consultas Públicas.