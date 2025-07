Conta de luz vai ficar mais cara em agosto com bandeira vermelha no patamar 2

Fernando Frazão

A conta de energia elétrica terá aumento em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (25) a ativação da bandeira tarifária vermelha patamar 2, o mais caro do sistema. Com isso, os consumidores pagarão R$ 7,87 a mais a cada 100 kWh consumidos.

Segundo a Aneel, o acionamento da bandeira mais cara foi motivado pela queda no volume de chuvas em todo o país, o que reduziu a geração de energia pelas hidrelétricas e obrigou o uso de fontes mais caras, como as termelétricas. Nos meses anteriores, junho e julho, já havia sido adotada a bandeira vermelha no patamar 1.