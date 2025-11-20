Contribuintes de MS já podem emitir boleto do IPVA 2026

Divulgação/ Governo de MS

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul já podem consultar e emitir o boleto para pagamento do IPVA 2026 diretamente pelo Portal E-Fazenda, plataforma oficial de serviços digitais da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MS). A funcionalidade, disponibilizada nesta semana, reforça o compromisso do Governo do Estado com a modernização dos serviços públicos e a ampliação dos canais digitais de atendimento ao cidadão.



O acesso ao documento é feito pelo endereço eservicos.sefaz.ms.gov.br, mediante autenticação com a conta Gov.br, utilizando certificação digital. O procedimento garante segurança na identificação do contribuinte, proteção dos dados pessoais e maior confiabilidade no acesso às informações tributárias vinculadas ao veículo.



A emissão antecipada permite que os proprietários se organizem com mais tranquilidade, avaliando a melhor forma de pagamento, seja à vista, com desconto expressivo, ou pelo parcelamento nas condições estabelecidas para o exercício de 2026.



O Governo do Estado manteve o desconto de 15%, o segundo maior do país, para quem optar pela quitação integral do imposto, fortalecendo a política de incentivo ao bom pagador e contribuindo para um ambiente fiscal mais equilibrado e previsível. Para os contribuintes que preferirem parcelar, as datas de vencimento foram definidas para:



30 de janeiro

27 de fevereiro

31 de março

30 de abril

29 de maio de 2026



O valor mínimo das parcelas é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos. Os boletos físicos serão encaminhados via Correios a partir de 2 de dezembro, como forma complementar de acesso ao documento.



Passo a passo para emissão do boleto



Para emitir o boleto, o contribuinte deve:



acessar eservicos.sefaz.ms.gov.br;



clicar em 'Entrar com Gov.br' e autenticar-se com certificação digital;



realizar ou atualizar o cadastro no E-Fazenda;



selecionar o ícone 'IPVA – CIDADÃO';



conferir os débitos exibidos automaticamente pelo sistema;



selecionar os valores que deseja pagar ou clicar em 'Gerar próxima parcela';



em caso de pagamento à vista, escolher 'Cota Única' e selecionar 'Emitir DAEMS';



finalizar a operação e emitir o documento.



