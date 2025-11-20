Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X
Atenção

Contribuintes de MS já podem emitir boleto do IPVA 2026

Pagamento à vista até o dia 5 de janeiro garante ao contribuinte o desconto de 15%

Da redação

Publicado em 20/11/2025 às 08:03

Atualizado em 20/11/2025 às 08:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Governo de MS

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul já podem consultar e emitir o boleto para pagamento do IPVA 2026 diretamente pelo Portal E-Fazenda, plataforma oficial de serviços digitais da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MS). A funcionalidade, disponibilizada nesta semana, reforça o compromisso do Governo do Estado com a modernização dos serviços públicos e a ampliação dos canais digitais de atendimento ao cidadão.

O acesso ao documento é feito pelo endereço eservicos.sefaz.ms.gov.br, mediante autenticação com a conta Gov.br, utilizando certificação digital. O procedimento garante segurança na identificação do contribuinte, proteção dos dados pessoais e maior confiabilidade no acesso às informações tributárias vinculadas ao veículo.

A emissão antecipada permite que os proprietários se organizem com mais tranquilidade, avaliando a melhor forma de pagamento, seja à vista, com desconto expressivo, ou pelo parcelamento nas condições estabelecidas para o exercício de 2026.

O Governo do Estado manteve o desconto de 15%, o segundo maior do país, para quem optar pela quitação integral do imposto, fortalecendo a política de incentivo ao bom pagador e contribuindo para um ambiente fiscal mais equilibrado e previsível. Para os contribuintes que preferirem parcelar, as datas de vencimento foram definidas para:

30 de janeiro
27 de fevereiro
31 de março
30 de abril
29 de maio de 2026

O valor mínimo das parcelas é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos. Os boletos físicos serão encaminhados via Correios a partir de 2 de dezembro, como forma complementar de acesso ao documento.

Passo a passo para emissão do boleto

Para emitir o boleto, o contribuinte deve:

acessar eservicos.sefaz.ms.gov.br;

clicar em 'Entrar com Gov.br' e autenticar-se com certificação digital;

realizar ou atualizar o cadastro no E-Fazenda;

selecionar o ícone 'IPVA – CIDADÃO';

conferir os débitos exibidos automaticamente pelo sistema;

selecionar os valores que deseja pagar ou clicar em 'Gerar próxima parcela';

em caso de pagamento à vista, escolher 'Cota Única' e selecionar 'Emitir DAEMS';

finalizar a operação e emitir o documento.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• IPVA 2026 em MS terá 15% de desconto para pagamento integral

• Sancionada lei que permite pagamento do IPVA atrasado na hora da abordagem

• Vence nesta sexta 5ª e última parcela do IPVA

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Feriado

Poder Judiciário de MS não terá expediente nos dias 20 e 21 de novembro

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Serviços

Problema em rede da Cloudflare derruba sites e portais em todo o mundo

Plataformas como Gov.br, ChatGPT e X sofreram instabilidade

Trânsito

Ciclista fica ferida após colisão entre bike elétrica e carro em Aquidauana

Publicidade

Serviços

Feriado altera atendimentos nas unidades de saúde de Aquidauana

ÚLTIMAS

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

As atividades voltam normalmente na segunda, 24

Evento

Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo