Controladoria-Geral de MS recebe doação de equipamentos da Receita Federal

Garantir e colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis em busca do bem estar da população. Com este objetivo, os serviços prestados pela CGE-MS (Controladora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul), em visitas técnicas relacionadas às obras públicas, serão ainda mais eficientes.

A instituição recebeu a doação de 1 drone, 2 GPS e 3 Ipad, da Receita Federal, para que os equipamentos sejam usados nas vistorias a campo realizadas pelos auditores estaduais durante as visitas técnicas em todo o território sul-mato-grossense.

“É uma colaboração importante da Receita Federal na melhoria dos trabalhos desenvolvidos pela CGE. Esses equipamentos serão muito úteis, especialmente, para os trabalhos de avaliação das obras públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado. Dessa forma, conseguiremos melhorar nossas ações e garantir a eficiência da destinação dos recursos públicos para estas construções”, afirma o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda.

“A partir de agora, fotos e vídeos à longa distância com detalhamentos significativos, além da localização geográfica exata ajudarão os auditores na elaboração dos relatórios e nos feedbacks com os responsáveis pelas edificações em questão. A coleta dessas informações e evidências vão suprir possíveis omissões ,lacunas de informações, esclarecer dúvida, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade em contratações de obras (infraestrutura e logística)”, acrescenta o auditor-geral do Estado, Roney Abadio Cândido Dias.