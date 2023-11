Controladoria-Geral e Segem realizam reuniões para apresentar resultados ao governador

Reunião visou apresentar resultados / Renata Brum

Apresentar os resultados das ações da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) que foram pactuadas no início do ano, por meio do contrato da gestão, com o governador Eduardo Riedel. Este foi o objetivo da reunião dos gestores da instituição com a equipe de servidores da Segem (Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), liderada pelo secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira.

Para o gestor da CGE-MS, Carlos Eduardo Girão de Arruda, momentos assim são enriquecedores. “São importantes estas reuniões que apresentam números, porque nós acompanhamos as ações e atividades no dia-a-dia dos projetos que estão previstos no contrato de gestão, sabemos das dificuldades e das conquistas… contudo, os dados nos auxiliam a estratificar e identificar nos pontos que precisam de uma atuação mais cuidadosa, detalhada para conquistar um equilíbrio na execução dos planos de trabalho,” afirmou.

Ele ainda acrescentou sobre as expectativas para a reunião com o chefe do Executivo prevista para meados de dezembro: “Na ocasião, da apresentação para o governador do Estado, nossa expectativa é de que quase todos os projetos pactuados sejam atendidos 100% se não, muito próximos a este resultado”, finalizou.

De acordo com o secretário-executivo da Segem, Thaner Nogueira, o cenário da Controladoria-Geral do Estado é positivo. “Acredito que a CGE-MS certamente vai passar dos 90% de entrega. Os projetos estão cada vez mais relevantes sobre o aspecto da estratégia e são significativos para a função que a CGE exerce dentro do Poder Executivo, ajudando o governo a alcançar os objetivos estratégicos propostos”, revelou.

Entre os projetos discutidos estiveram em pauta: Compliance, PIM, e-PAD, Portal da Transparência e Estudantes no Controle.

O contrato de gestão é o documento que define as prioridades e compromissos de cada pasta para 2023. O objetivo é que as propostas sejam alinhadas com o plano de governo e possam servir da melhor forma à população.