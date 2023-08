Convênios do Estado com Miranda garantem pavimentação e drenagem de ruas

Três convênios firmados pelo Governo do Estado com a Prefeitura de Miranda vão garantir a execução de obras de pavimentação e drenagem em diversas vias da cidade. As ações contribuem com a mobilidade urbana e melhoram a qualidade de vida das pessoas, já que os caminhos de terra darão lugar às ruas de asfalto.

Por meio das novas parcerias, os repasses do Estado ao município vão chegar a R$ 1,3 milhão, conforme mostra documentos publicados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em Diário Oficial.

Com a iniciativa, R$ 391,8 mil serão destinados para a obra de pavimentação e drenagem das ruas Delmira de Albuquerque, Belo Horizonte, Seis, José de Alencar, 12 e Tiradentes.

Outros R$ 536 mil vão permitir a execução da obra de pavimentação e drenagem em mais um trecho da Rua Belo Horizonte, que fica entre as ruas Santos Dumont e Tiradentes.

Mais R$ 459,2 mil serão repassados para a execução da obra de pavimentação e drenagem em outros dois trechos da Rua 12, um entre a Avenida João Pedro Pedrossian e a Rua Tiradentes e outro até a Ponte Maria do Rosário.

Conforme os extratos dos convênios firmados pela Agesul, com aval da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), os recursos serão enviados à prefeitura em duas parcelas. As parcerias permitem a execução das obras, que também recebem recursos federais, empenhados pelo Ministério das Cidades.

Mais detalhes sobre os investimentos podem ser obtidos nas páginas 22 e 23 do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul número 11.237, disponível no link https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11237_09_08_2023.