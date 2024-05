Convênios: municípios recebem mais R$ 22,6 milhões para infraestrutura urbana

Convênios com a prefeitura de Bonito / Divulgação

Os municípios de Bonito, Sonora, Douradina, Ivinhema, Nioaque e Santa Rita do Pardo recebem mais de R$22,6 milhões em recursos do Governo de Mato Grosso do Sul para realizar obras de infraestrutura urbana e promover melhorias em espaços públicos. Os repasses estão sendo feitos por meio de convênios com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Oito extratos de convênios foram divulgados na edição extra de quinta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE), anunciando as obras que serão feitas nos seis municípios.

O município de Bonito teve dois convênios divulgados. O de número 485/2024 destina R$ 3.420.845,42 para obra de implantação de revestimento primário em estrada vicinal e o de número 517/2024 assegura R$ 1.625.704,27 para a segunda etapa de obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Marambaia 2.

Sonora também recebe investimentos do Governo do Estado por meio do convênio número 440/2024. O município vai receber R$ 2.141.600,64 para executar obras de infraestrutura urbana – restauração funcional do pavimento (recapeamento) das avenidas do Povo e Pedro Pedrossian.

Com o recurso do convênio 454/2024, Douradina vai executar obras de infraestrutura urbana contemplando serviços de restauração funcional de pavimento e urbanização em diversas ruas do município, no valor de R$ 3.509.811,91.

O distrito de Amandina, em Ivinhema, também vai receber investimentos do Governo do Estado. Por meio do convênio 446/2024, visando à execução da obra de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas no Distrito. O valor total estimado do convênio é de R$ 2.630.782,85.

Nioaque também será contemplada com dois convênios, o de número 515/2024 que garante R$ 5.404.736,30 para revitalização da Praça XV de Novembro e o de número 534/2024 que será destinado a construção de cobertura para três quadras poliesportivas na aldeia Cabeceira, no bairro Bahia e na aldeia Água Branca, no valor de R$ 948.355,62.

Em Santa Rita do Pardo o convênio de número 396/2024 vai assegurar obras de infraestrutura urbana: implantação asfáltica, drenagem de águas pluviais e remoção de blocos sextavados com valor estimado de R$ 4.593.369,59.

“Esses investimentos visam promover melhorias significativas na infraestrutura urbana, beneficiando diretamente a população dessas regiões e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local. Já temos 73 convênios assinados e publicados com os municípios de Mato Grosso do Sul. São mais de R$ 253 milhões que chegam para reforçar os investimentos em novas obras”, explica Peluffo.

*Com informações da Comunicação Seilog/Agesul