Convocados pelo MS Supera devem assinar termo até hoje

Arquivo/Sead

Os estudantes convocados pelo programa MS Supera têm até às 23h59 desta segunda-feira (24) para assinarem o Termo de Concessão do Benefício. Caso não realizem o procedimento dentro do prazo, perderão a oportunidade de ingressar no programa.

Foram chamados todos os estudantes do cadastro de reserva, totalizando 154 novos bolsistas. A assinatura deve ser feita exclusivamente pela internet. A relação dos beneficiários está disponível no site oficial: www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera.

O MS Supera, programa da Secretaria de Estado da Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), oferece uma bolsa mensal no valor de um salário mínimo para incentivar a permanência dos alunos em cursos universitários e de educação profissional técnica, tanto em instituições públicas quanto privadas, reduzindo a evasão escolar.

Passo a passo

Para assinar o documento, o aluno deve acessar a página do Sistema MS Supera/Cadastro do Estudante, no endereço https://www.mssupera.ms.gov.br/ e entrar com o login e a senha criados durante a inscrição.

Em seguida, o candidato deverá conferir os dados pessoais constantes no Termo de Concessão de Benefício, assinar no campo discriminado utilizando, preferencialmente, a ferramenta de assinatura GOV.BR, e anexar novamente o Termo de Concessão de Benefício, assinado, até o dia 24 de fevereiro de 2025.

No caso de estudantes menores de idade, o Termo de Concessão do Benefício deve ser assinado também pelo pai, mãe ou responsável legal, no campo próprio indicado, utilizando, preferencialmente, a mesma ferramenta de assinatura GOV.BR.

Como o pagamento do estudante é por Pix, é importante que o estudante confira se o número do CPF está correto. Quem não preencher e enviar corretamente o documento será considerado desistente da vaga.

Pagamento

O primeiro benefício para os novos bolsistas é pago até 5 dias úteis após o final do prazo para as assinaturas do Termo de Concessão. As outras parcelas são pagas até o dia 10 de cada mês.

Serviço

Para quem quiser mais informações sobre o programa, a Supes (Superintendência de Programas Sociais Estruturantes) fica na Rua 14 de Julho, 1269, no Centro de Campo Grande. O WhatsApp do MS Supera é o (67) 3314-4846, os telefones são (67) 3368-9044, 3368-9045 e 3368-9052 e o e-mail é mssupera@sead.ms.gov.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!