Cooperativa Coeso convoca associados para Assembleia Geral no dia 15

edital o pantaneiro

A Coeso (Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Sul-Mato-Grossense) está convocando seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 15 de março de 2025, na Associação Nipo, localizada no quilômetro 22 da rodovia MS-162, na zona rural de Dois Irmãos do Buriti.

A primeira convocação está marcada para as 7 horas, com a exigência da presença de 2/3 dos associados. Caso esse quórum não seja atingido, a segunda chamada ocorrerá às 8 horas, exigindo a presença de pelo menos metade dos associados. Na terceira e última convocação, às 9 horas, a reunião será realizada com um mínimo de 10 associados.

Pautas da assembleia

Entre os temas que serão discutidos na assembleia estão:

Prestação de contas do exercício de 2024, incluindo relatório de gestão, balanço patrimonial, demonstração de sobras ou perdas, entre outros documentos financeiros;

Destino das sobras ou perdas do exercício;

Eleições dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Definição do valor da cédula de presença dos conselheiros;

Assuntos gerais de interesse da cooperativa e dos associados.

De acordo com o edital, a cooperativa conta atualmente com 463 associados aptos a votar.

A reunião será realizada fora da sede da Coeso devido à falta de um espaço físico adequado para comportar o evento.

Segue a íntegra do edital: