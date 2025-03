Coordenadoria da Mulher reforÃ§a combate Ã  violÃªncia com lideranÃ§as femininas

Divulgação

A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMS reuniu na tarde da última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, diversos segmentos de defesa das mulheres para que cada uma das representantes pudesse colaborar com ideias e iniciativas que fortaleçam o combate de todos os tipos de violência que as mulheres sofrem.

O encontro foi conduzido pela coordenadora da Mulher, desembargadora Jaceguara Dantas, no Salão Pantanal, na sede do Tribunal de Justiça.

Durante a reunião, a coordenadora da Mulher reforçou a importância de a sociedade acreditar e pedir ajuda ao Judiciário quando necessário, já que tem conseguido ajudar muitas mulheres a romperem o ciclo de violência. Para a desembargadora, com a união de esforços de todos será possível fortalecer o atendimento dessas mulheres e salvar vidas.

A desembargadora ainda mencionou os diversos serviços criados pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMS como o ConectaJus Mulher, Protetivas Online, Memorial Dias Sem Elas, Monitor da Violência Contra a Mulher, a criação da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na capital, que será instalada no próximo dia 7 de março, entre outros.



O Tribunal de Justiça tem discutido e proposto ações com os três poderes, além de representantes dos direitos das mulheres, para fortalecer o atendimento as mulheres vítimas de violência, bem como propondo ações preventivas e educativas. Essas últimas, embora os resultados sejam vistos mais a longo prazo, também são fundamentais para erradicar os crimes relacionados às mulheres na base.

Além da desembargadora Jaceguara Dantas, participaram do encontro a juíza Joseliza Alessandra Vanzela Turine, auxiliar da Presidência, a deputada federal Camila Jara, a deputada estadual Gleice Jane, a vereadora Luiza Ribeiro, e mais de duas dezenas de lideranças de movimentos de mulheres.