Coração novo de Faustão está funcionando "de acordo com o esperado"

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou nesta segunda-feira (28) o mais recente boletim médico do estado de saúde de Faustão, que atualmente se encontra estável e respirando com auxílio de ventilação mecânica.

“As funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas”, diz o boletim médico.

Faustão passou pela cirurgia de transplante de coração na tarde deste domingo (27). O procedimento ocorreu sem complicações e durou 2h30.