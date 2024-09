Corpo de Bombeiros alerta para novo golpe de cobranças falsas por e-mail

O Corpo de Bombeiros Militar emitiu um alerta sobre um novo golpe que tem atingido pessoas em todo o Brasil, inclusive em na região de Aquidauana.

Golpistas estão enviando e-mails solicitando que os destinatários regularizem sua situação junto à legislação do Corpo de Bombeiros, incluindo links para o pagamento de supostas taxas.

"Tudo isso é GOLPE", adverte o Capitão Saldanha, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (2ºSGBM/3ºGBM). "Solicitamos que nos ajudem a divulgar essa informação para que outras pessoas não percam mais dinheiro."

O Corpo de Bombeiros reforça que não envia e-mails pedindo pagamentos ou regularizações através de links. A orientação é para que a população fique atenta e não clique em links suspeitos. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a unidade local do Corpo de Bombeiros.

*As informações são do site do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul