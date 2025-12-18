Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025 • 11:34

Bonito

Corpo de Bombeiros atende acidente de trânsito no Águas do Miranda

Veículo ficou totalmente destruído e para realizar o resgate com segurança, foi necessário utilizar equipamentos e procedimentos especiais para retirar a vítima sem causar novos ferimentos.

Redação

Publicado em 18/12/2025 às 09:25

Atualizado em 18/12/2025 às 09:39

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, em conjunto com a equipe do município de Bonito, um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quinta-feira (18), no distrito de Águas do Miranda, em Mato Grosso do Sul.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram uma vítima, identificada apenas pelas iniciais A.C.M., consciente e lúcida, ainda dentro do veículo. Para realizar o resgate com segurança, foi necessário utilizar equipamentos e procedimentos especiais para retirar a vítima sem causar novos ferimentos.

Após os primeiros atendimentos, foi constatado que a vítima apresentava um inchaço e machucado na lateral esquerda da cabeça, com dor no local, além de dores no braço e no joelho direito, mas sem ferimentos visíveis. Seguindo os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi colocada em uma maca rígida e levada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica.

No momento da chegada dos bombeiros, já havia no local uma viatura de apoio do quartel de Bonito, além de pessoas que tentavam ajudar. A vítima já estava recebendo oxigênio, o que ajudou a manter seu estado de saúde estável até a chegada ao hospital.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul reforça a importância de acionar imediatamente os serviços de emergência em casos de acidentes e orienta que pessoas sem treinamento adequado não tentem socorrer a vítima, pois isso pode agravar possíveis ferimentos e colocar todos em risco.

