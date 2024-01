Corpo de Bombeiros orienta população sobre casos de vítimas de choque elétrico

Ronald Regis / O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul orienta a população sobre casos de vítimas de choque elétrico. O assunto veio à tona após as mortes de Iremilde Gomes da Silva, de 63 anos, e Izolino da Silva Barreto, de 48 anos, no dia 4 de janeiro em Anastácio, após um choque elétrico.

Conforme noticiado pelo O Pantaneiro, Iremilde contratou Izolino, que é diarista, para desentupir um cano na residência. Ele então teria utilizado um vergalhão que entrou em contato com a fiação elétrica. No momento em que sofria o choque, Iremilde tentou puxá-lo e também foi eletrocutada. Os dois morreram no local.