Corpo de Bombeiros resgata sucuri em motor de carro em Ladário

O Corpo de Bombeiros de Corumbá resgatou na sexta-feira, dia 8, uma sucuri de aproximadamente três metros de comprimento que estava escondida no compartimento do motor de um veículo no centro de Ladário, Mato Grosso do Sul. A presença inesperada da serpente assustou o proprietário do carro, que prontamente acionou os bombeiros para a captura.

Ao chegar ao local, os bombeiros identificaram que a sucuri não apresentava ferimentos e conduziram o resgate com segurança, retirando-a do veículo. A equipe garantiu que a cobra estivesse em boas condições antes de realizar o procedimento de soltura.

Após a avaliação, a sucuri foi devolvida ao seu habitat natural, sendo liberada nas águas do rio Paraguai. Esse tipo de resgate é comum na região do Pantanal, onde a presença de animais silvestres em áreas urbanas aumenta durante as temporadas de cheia e calor, quando as cobras e outros animais saem em busca de locais seguros e mais frescos.